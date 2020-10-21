В Одесі СБУ вилучила 750 кілограмів психотропу

Служба безпеки України блокувала в Одесі транзит через нашу країну 750 кілограмів психотропної речовини каптагон, відомої як "бойовий наркотик Ісламської держави".

На чорному ринку вилучений товар оцінюється у понад 30 мільйонів доларів. Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

У ході спецоперації оперативники та слідчі спецслужби встановили, що організували переправлення двоє мешканців Одеси та Львова. Вони замовили психотроп в одній з країн Середземноморського басейну. Співробітники СБУ задокументували, що товар на початку вересня прибув до морського порту «Південний», де був прихований у контейнері із солодощами, та контролювали всі дії зловмисників.

Потім наркоділки перемістили вантаж у складське приміщення. Для переправлення каптагону до однієї з країн Перської затоки вони придбали партію кукурудзяного крохмалю, в який приховали пакунки з психотропом. Два контейнери з наркотиками зловмисники доставили до Одеського морського порту.

«Після декларування вантажу в митних органах співробітники СБУ затримали фігурантів: одного під час спроби вильоту із Одеси, другого - за місцем проживання. Контейнери з каптагоном вилучено правоохоронцями», - уточнюється у повідомленні.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Управління СБУ в Одеській області за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення обом фігурантам про підозру.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до функціонування транскордонної контрабанди наркотиків.

Операція проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.