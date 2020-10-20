Відремонтували міст, що забезпечує рух між Донецькою та Запорізькою областями
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Укрінформ
Завершено капітальний ремонт мосту на км 132+045 автомобільної дороги Н-15 Запоріжжя – Донецьк, яка є основною магістраллю для забезпечення руху транспорту між двома областями.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Донецька ОДА.
Ремонт забезпечив підвищення пропускної спроможності споруди, рівень безпеки та комфортності руху, удосконалив транспортно-експлуатаційний стан проїзної частини.
Крім того, виконано демонтаж мостового полотна мосту, заміна збірних тротуарних блоків на монолітні тротуари; ремонт опор; влаштування монолітної накладної плити; водовідведення з покриття дороги. Також влаштовано металеве бар’єрне огородження та нанесено дорожню розмітку.
Довжина споруди складає 51,2 погонних метри. Підрядною організацією виступило ТОВ «Внедренческе підприємство Мост».