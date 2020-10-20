Відремонтували міст, що забезпечує рух між Донецькою та Запорізькою областями

Відремонтували міст, що забезпечує рух між Донецькою та Запорізькою областями

Фото
Укрінформ
Завершено капітальний ремонт мосту на км 132+045 автомобільної дороги Н-15 Запоріжжя – Донецьк, яка є основною магістраллю для забезпечення руху транспорту між двома областями. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Донецька ОДА.

Ремонт забезпечив підвищення пропускної спроможності споруди, рівень безпеки та комфортності руху, удосконалив транспортно-експлуатаційний стан проїзної частини.

Читайте також: Укравтодор розірвав договір із китайською компанією, яка будує північний обхід Житомира

Крім того, виконано демонтаж мостового полотна мосту, заміна збірних тротуарних блоків на монолітні тротуари; ремонт опор; влаштування монолітної накладної плити; водовідведення з покриття дороги. Також влаштовано металеве бар’єрне огородження та нанесено дорожню розмітку.

Довжина споруди складає 51,2 погонних метри. Підрядною організацією виступило ТОВ «Внедренческе підприємство Мост».

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-