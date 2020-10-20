На Львівщині відкрили нову школу

У селі Дубаневичі, Городоцького району на Львівщині, в межах проєкту «Велике будівництво», ініційованого Президентом України Володимиром Зеленським, відкрили нову школу.

Про це передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.

Школа носить ім'я українського військового, сержанта 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України, учасника російсько-української війни, кіборга Івана Альберта та розрахована на 110 учнів. У закладі працюватиме 20 педагогів та персоналу.

У відкритті взяв участь очільник облдержадміністрації Максим Козицький. "Після канікул учні зможуть нарешті вчитися в новій школі, де просторо, затишно та тепло", - сказав він.

Будівництво освітнього закладу розпочали ще у 2016 році.

Загальна кошторисна вартість будівництва школи у селі Дубаневичі становить 53 млн 734 тис. грн.

Як повідомлялось, Іван Альберт, уродженець с. Дубаневичі, - учасник Революції Гідності. З 2014 року служив у 80-й окремій високомобільній десантній бригаді. У кінці листопада 23 січня 2015-го загинув у бою на першій лінії оборони Донецького аеропорту біля радіолокаційної станції, перед тим встиг підбити ворожий танк. У кіборга залишилась дружина та двоє дітей. Похований у селі Дубаневичі.

Указом Президента України № 282/2015 від 23 травня 2015 року "за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі" Іван Альберт нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Фото: loda.gov.ua