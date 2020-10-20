На Київщині за добу - 242 випадки коронавірусу

За добу на Київщині підтвердили 242 нових випадки коронавірусу, 20 з них – у дітей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КОДА у Фейсбуці.

"Упродовж минулої доби захворювання на коронавірус зафіксували в 242 жителів Київщини. Серед них 20 дітей", - сказав голова КОДА Василь Володін.

Він зазначив, що серед хворих 20 дітей віком від 2 міс. до 15 років і 222 дорослих.

За словами посадовця, також зростає і кількість тих, хто потрапляє до лікарень із складними формами захворювання. За минулу добу до госпітальних баз направили 24 інфікованих. Ще 218 людей перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.

Одужали минулої доби 46 осіб. Також учора зафіксували нові смертельні випадки серед хворих на коронавірус жителів області. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли чотири людини.

Володін додав, що з початку епідемії на Київщині зареєстрували 13 166 випадків захворювання на коронавірус. Наразі одужали 7355 осіб. Померли 290 пацієнтів із підтвердженим COVID-19.

Як повідомлялося, в Україні станом на 20 жовтня лабораторно підтверджено 309 107 випадків COVID-19, з них за добу – 5 469.