Україну чекають кілька туманних теплих днів

В Україні у віторок опади не прогнозуються, температура вночі 0-5° тепла, в Карпатах вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Мінлива хмарність. Без опадів. Уночі та вранці в Карпатському регіоні та на сході країни місцями туман. Вітер західний та північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, на узбережжі морів до 8°, вдень 8-13°, у південній частині 12-17°; в Карпатах вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 20 жовтня опади не прогнозуються. Вітер західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 2-4° тепла, вдень 10-12°, на Київщині вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°.

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Згідно з прогнозом на 21-22 жовтня, опади не очікуються. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, на узбережжі морів до 9°; вдень 21 жовтня 8-13°, на півдні до 17°; 22 жовтня 11-16°, на півдні та південному заході 15-20°.

На Київщині 21-22 жовтня без опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла; вдень 21 жовтня 8-13°, 22 жовтня 11-16°.

В Україні 23- 24 жовтня без опадів, лише у п'ятницю у західних, вдень і у північних областях невеликий дощ. Температура вночі 3-9° тепла, на решті території 23 жовтня 13-19°, 24 жовтня 10-16°.

У столичному регіоні 23- 24 жовтня без опадів. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 23 жовтня 14-19°, 24 жовтня 11-16°.