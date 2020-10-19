Керівники двох шахт на Луганщині розікрали «протиаварійні» 14 мільйонів

Правоохоронці викрили двох осіб, ймовірно причетних до розтрати понад 14 мільйонів гривень, які були виділені на попередження надзвичайної ситуації техногенного характеру у зв’язку із затопленням шахт на Луганщині у 2018 році.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба САП у Фейсбуці.

“19 жовтня 2020 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ спільно зі співробітниками УСР в Луганській області ДСР Національної поліції в Україні викрито виконувача обов’язків генерального директора ДП «Первомайськвугілля» та директора відокремленого підрозділу згаданої шахти — ВП «Шахта «Золоте», причетних до розтрати понад 14 млн гривень, які були виділені на запобігання надзвичайної ситуації техногенного характеру у зв’язку із затопленням шахт на Луганщині”, - йдеться у повідомленні.

Окрім того, було викрито двох директорів комерційних компаній, також задіяних у протиправній схемі.

Так, за даними слідства, у 2018 році для запобігання техногенній катастрофі - затоплення шахт на території Луганщини, уряд виділив кошти для фінансування гідравлічних робіт на шахті «Золоте».

Розпорядником цих коштів визначили держпідприємство «Первомайськвугілля», яке і обрало генерального підрядника за самостійно визначеними критеріями без тендеру .

“У подальшому компанія-переможниця, після отримання контракту з ДП «Первомайськвугілля», уклала договір субпідряду з іншою фірмою, яка у свою чергу звернулась за виконанням вищезгаданих робіт до шахти «Золоте», яка входить до ДП «Первомайськвугілля». Слідством встановлено, що злочинна схема, до якої були залучені і керівники державного підприємства, і його підрозділу, й директори фірм завдала збитків на суму понад 14 млн гривень”, - поінформували у САП.

Уточнюється, що саме цю суму із 33 млн гривень було незаконно переплачено за виконані роботи.

Наразі дії директорів державних шахт та приватних структур кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191; ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 ККУ. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, причетні до цього злочину.

Як повідомлялося, 7 листопада 2019 року САП направила до суду обвинувальний акт щодо недостовірного декларування доходів колишнім міністром енергетики та вугільної промисловості Ігорем Насаликом.

19 жовтня 2020 року Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом ексміністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо оскарження результатів перевірок його декларацій.