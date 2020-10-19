У «червоному» Франківську працюють школи та дитсадки

В Івано-Франківську через COVID-19 на самоізоляції перебувають 38 класів. Школа №24 перейшла на дистанційне навчання.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків під час вечірнього відеозвернення.

«В Івано-Франківську 38 класів знаходяться на самоізоляції. Також школа №24 перейшла на самоізоляцію, бо захворіла ( на COVID-19 – авт.) людина з їдальні. Ухвалено рішення, щоб школа перейшла на дистанційне навчання», - сказав Марцінків.

Він нагадав, що Івано-Франківськ з 19 жовтня знаходиться у червоній зоні епідеміологічної небезпеки. Але школи та дитсадки в місті працюють у звичному режимі.

«З 23 до 27 жовтня усі школи перейдуть на дистанційне навчання», - додав міський голова.

За його словами, кількість випадків захворювання на COVID-19 в місті зросла. Наразі в двох міських лікарнях, які приймають хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію, перебувають 330 пацієнтів, з них 16 – у реанімаційних відділеннях. За минулу добу в ці лікарні госпіталізували 18 людей.

Станом на 19 жовтня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтверджено у 16 766 випадках захворювання. В Україні цей показник складає 303 638 випадків. За минулу добу в Україні зафіксовано 4 766 нових випадків захворювання на корона вірусну інфекцію, в тому числі захворіли 217 дітей і 207 медпрацівників.