У Харкові завели справу через бал-маскарад під час карантину

Кримінальне провадження відкрито за фактом проведення у Харкові під час карантину студентського балу-маскараду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"19 жовтня під час моніторингу Інтернет-мережі працівники Шевченківського відділу поліції виявили інформацію про те, що в готелі по проспекту Незалежності 16 жовтня відбувся бал-маскарад, який, можливо, був проведений з порушенням карантинних вимог та норм", - йдеться у повідомленні.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання відповідно до санкції статті передбачає позбавлення волі на строк до 3 років.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 16 жовтня в готелі "Харків Палас", що у центрі міста, відбувся "Студентський бал-маскарад 2020". У заході взяли участь танцювальні команди з дев'яти вишів міста.

Як свідчать фото з заходу, не всі учасники події, включаючи почесних гостей з міської ради та більшість членів журі, додержувалися дистанції та масочного режиму. Кількість учасників також була вищою за встановлену Кабінетом міністрів норму в умовах карантину.

16 жовтня на позачерговому засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалено рішення про те, що у зв’язку з віднесенням міста до "червоної зони" у Харкові з 00:00 19 жовтня вводяться необхідні протиепідемічні заходи. Серед іншого, установи культури, включаючи кінотеатри, розважальні центрі та нічні клуби, припиняють роботу.