Під Житомиром зіштовхнулися легковик і автобус із пасажирами

Під Житомиром зіштовхнулися легковик і автобус із пасажирами

Фото, відео
Укрінформ
Поблизу Житомира сталася ДТП за участю легкового автомобіля та пасажирського автобуса, внаслідок чого травми отримали троє людей.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.

«Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 жовтня близько 15:00 поблизу с. Вересів. На автошляху зіткнулись автомобіль Ford та маршрутний автобус приміського сполучення», - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, у результаті ДТП травми отримали двоє людей з автомобіля Ford та один пасажир автобуса. Крім того, медики проводять огляд та надають допомогу іншим учасникам ДТП.

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Наразі триває з’ясування причин та обставин події. Попередня правова кваліфікація – ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині на автошляху Київ - Ковель вантажівка зіткнулася з маршрутним таксі, внаслідок чого загинули четверо осіб.

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