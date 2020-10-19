Ткаченко хоче повернути харківському театру площі, де зараз «наливайки та бані»

Харківському Національному академічному театру опери та балету ім. Лисенка необхідно повернути його площі, на яких наразі заробляють підприємці.

Як передає Укрінформ, про це міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко написав у Фейсбуці.

"Сьогодні на Харківщині є хороші новини щодо мистецької освіти, планів по поверненню величі Держпрому, розвитку туризму на Слобожанщині, але розпочну з проблеми – Харківського Національного академічного театру опери та балету ім. Лисенка. Ситуація «цікава». Свого часу завдяки чиновникам різних каденцій театр був позбавлений третини своєї площі", - йдеться у дописі.

За словами міністра, замість того, щоб театр мав змогу заробляти на власний розвиток, такі площі театру працюють "на приватну кишеню".

"Заробляє хто завгодно, але не театр: тут є широкий вибір «послуг» – від наливайок до бані. Чи може все залишатись так? – Ні. Разом із депутатами Слуги Народу від Харкова будемо повертати театр театру", - додав Ткаченко.

Він також зауважив, що команда театру вже успішно втілює інвестпроєкт по термоізоляції, який дозволяє боротися з головною проблемою – недостатнім утепленням приміщення задля комфорту глядачів і артистів та підвищення відвідуваності.

"Сподівання на Велику Реставрацію тут великі. Спробуємо їх виправдати", - додав міністр.

Крім того, Ткаченко зауважив, що у Харківському театрі відновили власний репертуар – тепер 95% роботи театру – це вистави і лише невелика частина здається під оренду для проведення інших заходів.

Як повідомляв раніше Ткаченко, проєкт «Велика реставрація» має стартувати в Україні у 2021 році.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 18 серпня підписав Указ “Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму”.

Документ має на меті сприяння розвитку культурного потенціалу України, збереження, популяризації та ефективного використання національного культурного надбання, створення умов для туристичної привабливості об’єктів культурної спадщини, підтримки креативної економіки.