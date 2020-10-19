У лікарні імені Мечникова під COVID-19 розгорнули ще один корпус

У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І. Мечникова відкрили другий фронт порятунку хворих з коронавірусними пневмоніями.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. Мечникова Сергій Риженко на відкритті підготовленого для цього старого терапевтичного корпусу.

«Ми бачимо необхідність збільшення ліжкового фонду, додатково розгортаємо стаціонар, саме для жителів Дніпра, як порятунок, відкрили старий терапевтичний корпус, який дозволить приймати ще понад сотню людей», — сказав очільник лікарні.

За його словами, на сьогодні в лікарні 103 тяжко хворих пацієнти із пневмоніями, 22 критичних, що перебувають в реанімації.

Крім того, обласна лікарня єдина, де надають допомогу вагітним із COVID, наразі дві пацієнтки 34-річна Антоніна і 26-річна Наталія народили дівчинку і хлопчика.

За останню добу на Дніпропетровщині виявили 175 хворих на COVID-19. Загалом в регіоні виявили 11 108 випадків COVID-19. 4964 жителі вже одужали, 239 померли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 жовтня в Україні загальна кількість інфікувань коронавірусом сягнула 303 638, з яких 4 766 за минулу добу.