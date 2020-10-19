У регіони спрямували 571 мільйон для забезпечення лікарень киснем – нарада в ОП

У регіони для забезпечення киснем ліжок в опорних лікарнях з прийому хворих на коронавірусну інфекцію перераховано 571 млн гривень субвенції, триває робота щодо розгортанням ліжок у немедичних закладах Києва, Одеси та в Донецькій області.

Про це доповіли представники уряду на селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню та подолання наслідків коронавірусу в Україні, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"571 мільйон гривень субвенції було перераховано в регіони для забезпечення киснем ліжок в опорних лікарнях, де приймають хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19", - ідеться в повідомленні ОП.

Представники МОЗ зауважили, що міністерство проводить ліцензування підприємств, які виробляють необхідний кисень для забезпечення лікарень, й поінформували, що нині в Україні 15,5 тис. ліжок у лікарнях забезпечені киснем, майже 7,5 тис. – вільні.

Також зазначається, що уряд працює над розгортанням ліжок у немедичних закладах у Києві, Одесі та на Донеччині.

За даними Офісу глави держави, додатково проведено інвентаризацію ліжок інститутів Національної академії медичних наук та лікарень «Укрзалізниці». МОЗ розглядає ці ліжка для використання в ургентних ситуаціях.

«Мене турбує високий показник завантаженості ліжок у медичних закладах. Цього місяця Національна служба здоров’я України законтрактувала додатково 23 лікарні. За умови зростання кількості хворих ми маємо бути впевнені, що є достатньо ліжок, забезпечених киснем, у лікарнях», – сказав Президент.

Крім того, Зеленський наголосив, що вимагає розробки програми страхування лікарів від COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 19 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 303 638 випадків COVID-19, з них за добу 4 766.

фото: Офіс Президента