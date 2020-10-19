На Київщині зафіксували 240 нових випадків COVID-19

За добу на Київщині підтвердили 240 нових випадків коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КОДА в Фейсбуці.

"У Київській області, за даними обласного лабораторного центру, 19 жовтня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено вже 12 924 випадки коронавірусу. У тому числі у 1 098 дітей та у 1 341 медичного працівника. За добу підтверджено 240 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за добу коронавірус підтвердили у 16-ти дітей віком від двох місяців до 15 років та у 224 дорослих. Із них 23 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 217 осіб - на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 1 596 хворих, на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням) – 11 328 осіб.

Загалом за період епідемії у Київській області одужало 7 309 осіб, із них 600 дітей віком від одного місяця до 17 років. За звітну добу одужали 113 осіб, із них троє дітей. Померли 286 хворих із підтвердженим COVID-19. За добу надійшли повідомлення про три летальні випадки у хворих із підтвердженим COVID-19 (померли два чоловіка, 46 років (мешканець с. Фурси Білоцерківського району) і 70 років (м. Біла Церква) та жінка, 69 років (м. Біла Церква).

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 19 жовтня лабораторно підтверджено 303 638 випадків COVID-19, з них за добу - 4 766