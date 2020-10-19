Рятувальники розпилюють повалені дерева та ремонтують дахи у Кропивницькому

У Кропивницькому рятувальники продовжують ліквідацію наслідків негоди, зокрема розпилюють повалені дерева та облаштовують пошкоджені дахи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС України.

"Підрозділи ДСНС (52 особи та 10 одиниць техніки) залучені для розпилення повалених дерев та облаштуванню пошкоджених дахів поліетиленовою плівкою. Роботи по відкачуванню води завершено. Підрозділами ДСНС встановлено пункт обігріву", - йдеться у повідомленні.

У Кропивницькому триває ліквідація наслідків негоди / Фото: ДСНС

У ДСНС уточнили, що у Кропивницькому внаслідок негоди 17-18 жовтня пошкоджено покрівлі понад 100 житлових будинків, повалено близько 70 дерев та підтоплено 4 дворогосподарства. Відключено 7 газорозподільних та 22 трансформаторні підстанції.

Як повідомлялося, 17-18 жовтня на території Кіровоградської, Миколаївської та Київської областей внаслідок несприятливих погодних умов пошкоджено дахи понад 140 будівель, повалено близько 140 дерев та підтоплено 11 дворогосподарств. До лікувальних закладів Кропивницького звернулося 3 особи, з яких 2 особи з незначними травмами госпіталізовано.

Зазначається, що до ліквідації наслідків негоди залучалося понад 130 чоловік та 51 одиниць техніки, з них від ДСНС 80 чоловік особового складу та 25 одиниць техніки.

На Миколаївщині, у селах Воєводське, Благодатне, Рябоконове та Семенівка Арбузинського району, внаслідок поривів вітру частково пошкоджено покрівлі близько 40 будівель житлового сектору, 3 шкіл та дитячого садка. Повалено близько 60 дерев. Жертв і постраждалих немає. Інформація щодо знищення, пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури уточнюється місцевими органами влади.

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На території Київської області внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 7 дворогосподарств, роботи з відкачування води завершено.

Крім того, 17-18 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов через спрацювання системи захисту ліній електропередач було знеструмлено 43 населені пункти у Чернігівській, Донецькій та Кіровоградській областях.