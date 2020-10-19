Поліція зняла обмеження на проїзд Кропивницьким після буревію

У Кропивницькому, який зазнав стихійного лиха, зняли обмеження на пересування, запроваджені для ліквідації наслідків буревію.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на допис у Фейсбуку Патрульної поліції Кіровоградської області.

«Тимчасове обмеження руху на окремих ділянках доріг у місті Кропивницькому, пов’язане з ліквідацією наслідків буревію, повністю зняте. Рух відновлено за всіма напрямками», - йдеться у повідомленні.

Раніше у зв’язку з проведенням робіт з ліквідації наслідків буревію у Кропивницькому тимчасово обмежили рух низкою вулиць.

Як повідомлялося, у суботу, 17 жовтня, штормовий вітер у Кропивницькому зірвав дахи, повалив дерева й обірвав лінії електропередач.

За даними місцевих ЗМІ, найбільші руйнування було зафіксовано у мікрорайонах Балашівка і Лелеківка.

Фото: facebook.com/kroppolice