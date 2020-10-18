На Львівщині відкрили реабілітаційний центр, збудований коштом уряду США

У Новояворівській районній лікарні імені Юрія Липи відкрили та освятили реабілітаційний центр, який облаштували за кошти уряду США через Командування ЗС США в Європі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

"Ця лікарня одна з найкращих. Будь-який напрям надання медичної допомоги тут на високому рівні. У цей проєкт, який ми сьогодні довели до логічного завершення, багато роботи та сили вклали і керівнитво лікарні, і лікарі, і наші міжнародні партнери. Його реалізація - ще один крок до якісних медичних послуг», - зазначив заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.

На Львівщині відкрили реабілітаційний центр/Фото: loda.gov.ua

Він також передав КНП ЯРР ЛО "Новояворівська районна лікарня ім Юрія Липи" спеціалізоване авто класу «В», закуплене за кошти НСЗУ.

Отець Ігор Грет освятив приміщення та благословив лікарів на добру і легку роботу.

Виконавчий агент роботи реконструкції реабілітаційного центру на другому поверсі лікарні з встановленням обладнання та облаштування нової термоізоляції терапевтичного корпусу та заміною даху Новояворівської районної лікарні №1 - Посольство США в Україні. Замовник - інженерно-будівельне командування ВМС США, генеральний підрядник: ТОВ «АСЕ», Київ.

Фото: loda.gov.ua