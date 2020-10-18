В Овідіополі побили редактора місцевої газети, поліція відкрила справу

Поліцейські Одеської області розпочали кримінальне провадження щодо побиття 17 жовтня трьома невідомими головного редактора овідіопольського видання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції в Одеській області.

"Подію поліцейські кваліфікували як погрозу або насильство щодо журналіста та внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345-1 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво за цим фактом здійснюється Іллічівською місцевою прокуратурою. Вживаються заходи щодо встановлення осіб, які вчинили правопорушення. Триває слідство", - зазначається у повідомленні.

У поліції нагадали, що 17 жовтня в селищі Великодолинське Овідіопольського району під час зйомок репортажу троє невідомих спричинили головному редактору місцевого друкованого видання тілесні ушкодження у вигляді забоїв м′яких тканин та струсу мозку. Постраждалого доставили у лікарню, йому надано медичну допомогу.

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За інформацією Думської, йдеться про головного редактора овідіопольського видання «Альтернатива.орг» Романа Варшанідзе.

За словами самого постраждалого, до смт Великодолинське він приїхав на зустріч із кандидатом на посаду голови Великодолинської міськради.