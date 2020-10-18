Негода залишила без світла 43 населені пункти у трьох областях

Ускладнені погодні умови 17-18 жовтня спричинили знеструмлення 43 населених пунктів у Чернігівській, Донецькій та Кіровоградській областях.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ДСНС.

«17-18 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 43 населених пункти у 3 областях, а саме: Чернігівська – 30, Донецька – 10 та Кіровоградська – 3. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго», - йдеться у повідомленні.

Крім того, внаслідок негоди на території Кіровоградської, Миколаївської та Київської областей, внаслідок несприятливих погодних умов пошкоджено дахи понад 140 будівель, повалено близько 110 дерев та підтоплено 11 дворогосподарств. Також є потерпілі. До лікувальних закладів Кропивницького звернулося 3 особи, з яких 2 особи з незначними травмами госпіталізовано.

До ліквідації наслідків негоди залучалося понад 130 осіб та 51 одиниця техніки, з них від ДСНС 80 людей та 25 одиниць техніки.

У ДСНС уточнюють, що у Кропивницькому пошкоджено покрівлі понад 100 житлових будинків, повалено близько 50 дерев та підтоплено 4 дворогосподарств. Роботи по відкачуванню води завершено. Рятувальники встановили також пункт обігріву.

У с. Іванівка Новоукраїнського району, що на Кіровоградщині, пошкоджено дах спортзалу ЗОШ на площі 600 м кв.

На Миколаївщині у селах Воєводське, Благодатне, Рябоконове та Семенівка Арбузинського району внаслідок поривів вітру частково пошкоджено покрівлі близько 40 будівель житлового сектору, 3 шкіл та дитячого садка. Повалено близько 60 дерев. Жертв та постраждалих немає.

Інформація щодо знищення, пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури уточнюється місцевими органами влади.

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На Київщині внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 7 дворогосподарств (м. Біла Церква – 2, с. Хотів Києво-Святошинського району – 2, м. Бровари – 1, м. Ірпінь – 1 та с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району – 1). Для відкачування води від ДСНС залучалась 31 людина та 14 одиниць. техніки. Роботи завершено.