Негода залишила без світла 43 населені пункти у трьох областях
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ДСНС.
«17-18 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 43 населених пункти у 3 областях, а саме: Чернігівська – 30, Донецька – 10 та Кіровоградська – 3. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго», - йдеться у повідомленні.
Крім того, внаслідок негоди на території Кіровоградської, Миколаївської та Київської областей, внаслідок несприятливих погодних умов пошкоджено дахи понад 140 будівель, повалено близько 110 дерев та підтоплено 11 дворогосподарств. Також є потерпілі. До лікувальних закладів Кропивницького звернулося 3 особи, з яких 2 особи з незначними травмами госпіталізовано.
До ліквідації наслідків негоди залучалося понад 130 осіб та 51 одиниця техніки, з них від ДСНС 80 людей та 25 одиниць техніки.
У ДСНС уточнюють, що у Кропивницькому пошкоджено покрівлі понад 100 житлових будинків, повалено близько 50 дерев та підтоплено 4 дворогосподарств. Роботи по відкачуванню води завершено. Рятувальники встановили також пункт обігріву.
У с. Іванівка Новоукраїнського району, що на Кіровоградщині, пошкоджено дах спортзалу ЗОШ на площі 600 м кв.
На Миколаївщині у селах Воєводське, Благодатне, Рябоконове та Семенівка Арбузинського району внаслідок поривів вітру частково пошкоджено покрівлі близько 40 будівель житлового сектору, 3 шкіл та дитячого садка. Повалено близько 60 дерев. Жертв та постраждалих немає.
Інформація щодо знищення, пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури уточнюється місцевими органами влади.
На Київщині внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 7 дворогосподарств (м. Біла Церква – 2, с. Хотів Києво-Святошинського району – 2, м. Бровари – 1, м. Ірпінь – 1 та с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району – 1). Для відкачування води від ДСНС залучалась 31 людина та 14 одиниць. техніки. Роботи завершено.