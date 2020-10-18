На Львівщині «накрили» кілька складів контрабандистів з контрафактом

У двох районах Львівської області правоохоронці виявили підпільні склади з великою кількістю контрафактного алкоголю та сигарет.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За дев'ятьма адресами у Яворівському та Мостиському районах було проведено санкціоновані обшуки, під час яких знайшли значну кількість контрафактних сигарет та алкоголю.

На Львівщині виявили склади контрабандистів / Фото: dpsu.gov.ua

"Загалом правоохоронці виявили та вилучили 7 тисяч пляшок контрафактного алкоголю з етикетками відомих брендів (горілка, віскі, вино) в різних місткостях, 400 літрів рідини, схожої на спирт, а також майже 200 тисяч пачок сигарет різних брендів, у тому числі й закордонних. Частина продукції була без марок акцизного податку, на решті містилися марки з ознаками підроблення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що працівники Нацполіції вилучили всі речові докази та скерували на експертне дослідження.

За даними слідства, зловмисники мали намір нелегально переправити контрафактні сигарети та алкогольний сурогат у Польщу. Через кордон «товар» планували возити дрібними партіями у спеціально виготовлених схованках автомобілів.