Мер Кропивницького: Усіх потерпілих від негоди забезпечать тимчасовим житлом

Усіх постраждалих від негоди у Кропивницькому місто забезпечить тимчасовим житлом, поки триватимуть відновлювальні роботи.

Про це заявив міський голова Кропивницького Андрій Райкович на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, передає Укрінформ з посиланням на сайт міської ради.

«Ураганний вітер наробив дуже багато шкоди в обійстях кропивничан. Найбільше постраждали дахи, пошкоджені комунікації: електричні й газові мережі, поламані дерева, обірвані лінії зовнішнього освітлення Балашівки і Лелеківки… Таких масштабів руйнувань від дії природних сил у місті ще не доводилося спостерігати», - розповів Райкович.

Першим завданням на сьогодні, наголосив міський голова, є забезпечення надійного патрулювання території. Усіх, хто цього потребує, місто забезпечить тимчасовим житлом, доки триватимуть відновлювальні роботи.

Зазначається, що рятувальники, які обстежили стан приміщень, попередили, що залишатися на ночівлю у багатьох з них небезпечно. Майже всі житлові будинки мають глиняні стелі. Без дахів вони набралися води і можуть у будь-який момент обвалитися. Готель «Турист» готовий надати 40 номерів, де можуть розміститися близько 80 постраждалих. Усі видатки за проживання в готелі бере на себе міська влада. Транспорт для перевезення надасть КП «Електротранс».

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«За завтрашній день необхідно повністю завершити обстеження усіх будинків, які потребують ремонту, щоб на понеділок ми знали точну суму збитків і розуміли, які джерела фінансування задіювати: резервний фонд, міський бюджет, допомога з державного бюджету. У першу чергу необхідно приділити увагу самотнім людям, пенсіонерам, малозабезпеченим. Тим хто може самостійно справитися з ремонтом - допомогти матеріально», - наголосив Райкович.

Як повідомлялося, у суботу, 17 жовтня, штормовий вітер у Кропивницькому зірвав дахи, повалив дерева й обірвав лінії електропередач.

За попередніми даними, найбільші руйнування зафіксовано у мікрорайонах Балашівка і Лелеківка. За інформацією місцевих ЗМІ, троє людей травмовані, загиблих немає.