Мер Кропивницького: Усіх потерпілих від негоди забезпечать тимчасовим житлом
Про це заявив міський голова Кропивницького Андрій Райкович на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, передає Укрінформ з посиланням на сайт міської ради.
«Ураганний вітер наробив дуже багато шкоди в обійстях кропивничан. Найбільше постраждали дахи, пошкоджені комунікації: електричні й газові мережі, поламані дерева, обірвані лінії зовнішнього освітлення Балашівки і Лелеківки… Таких масштабів руйнувань від дії природних сил у місті ще не доводилося спостерігати», - розповів Райкович.
Першим завданням на сьогодні, наголосив міський голова, є забезпечення надійного патрулювання території. Усіх, хто цього потребує, місто забезпечить тимчасовим житлом, доки триватимуть відновлювальні роботи.
Зазначається, що рятувальники, які обстежили стан приміщень, попередили, що залишатися на ночівлю у багатьох з них небезпечно. Майже всі житлові будинки мають глиняні стелі. Без дахів вони набралися води і можуть у будь-який момент обвалитися. Готель «Турист» готовий надати 40 номерів, де можуть розміститися близько 80 постраждалих. Усі видатки за проживання в готелі бере на себе міська влада. Транспорт для перевезення надасть КП «Електротранс».
«За завтрашній день необхідно повністю завершити обстеження усіх будинків, які потребують ремонту, щоб на понеділок ми знали точну суму збитків і розуміли, які джерела фінансування задіювати: резервний фонд, міський бюджет, допомога з державного бюджету. У першу чергу необхідно приділити увагу самотнім людям, пенсіонерам, малозабезпеченим. Тим хто може самостійно справитися з ремонтом - допомогти матеріально», - наголосив Райкович.
Як повідомлялося, у суботу, 17 жовтня, штормовий вітер у Кропивницькому зірвав дахи, повалив дерева й обірвав лінії електропередач.
За попередніми даними, найбільші руйнування зафіксовано у мікрорайонах Балашівка і Лелеківка. За інформацією місцевих ЗМІ, троє людей травмовані, загиблих немає.