У неділю вночі дощитиме, вдень прогріє до +13°

В Україні 18 жовтня вночі, крім південних та більшості центральних областей, дощі, в Карпатах з мокрим снігом, вдень без істотних опадів, температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Уночі в Україні, крім південних та більшості центральних областей, дощі, в Карпатах з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі у західних та північних областях 3-8° тепла, на решті території 9-14°; вдень 8-13°, в південних та східних областях 14-19°; в Карпатах впродовж доби 0-5° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 5-7° тепла, вдень близько 10°, на Київщині вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.

Згідно з прогнозом на 19-20 жовтня, істотні опади не очікуються. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 19 жовтня 2-7° тепла, на півдні до 10°, 20 жовтня від 3° тепла до 2° морозу, на півдні 1-6° тепла; вдень в Україні 7-12°, на півдні до 15°.

На Київщині також без істотних опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 19 жовтня 2-7° тепла, 20 жовтня від 3° тепла до 2° морозу; вдень 7-12° тепла.

Синоптики прогнозують в Україні 21 жовтня вночі 0-6° тепла, вдень 7-13°, на Прикарпатті до 16°; у південній частині вночі 3-9° тепла, вдень 11-17°; 22 жовтня вночі 3-9°, на півдні до 12°, вдень 11-17°, у південно-західній частині до 20°.

На Київщині 21-22 жовтня без опадів. Температура 21 жовтня вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°; 22 жовтня вночі 3-8°, вдень 11-16°.