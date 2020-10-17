На Кіровоградщині та Миколаївщині через негоду пошкоджені покрівлі шкіл і будівель

У Миколаївській та Кіровоградській областях через сильний вітер пошкоджено дахи житлових будинків та шкіл, повалено дерева.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зокрема, на Миколаївщині 17 жовтня у селах Благодатне, Рябоконове та Семенівка Арбузинського району внаслідок погіршення погодних умов (дощ, пориви вітру) частково пошкоджено покрівлі близько 40 будівель житлового сектору, 3 шкіл та 1 дитячого садка. Повалено близько 60 дерев.

Зазначається, що жертв та постраждалих внаслідок негоди немає.

Для ліквідації наслідків негоди залучено аварійні бригади комунальних служб.

Водночас у м. Кропивницький внаслідок погіршення погодних умов (дощ, пориви вітру) частково пошкоджено покрівлі 20 житлових будинків, повалено близько 30 дерев та підтоплено 4 дворогосподарств.

Жертв та постраждалих внаслідок негоди немає.

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Підрозділи ДСНС (22 чол. о/с та 5 од. техніки) залученні для відкачування води та розпилення повалених дерев.

Крім того, у с. Іванівка Новоукраїнського району пошкоджено дах спортзалу ЗОШ на площі близько 600 м2.

Станом на 16:00 до Управління ДСНС України у Кіровоградській області надійшло 32 повідомлення про необхідність прибирання повалених дерев та про розкриття покрівель господарчих та житлових будівель, 4 повідомлення про необхідність проведення відкачування води та 8 повідомлень про пошкодження газових труб.