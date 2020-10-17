Негода у Кропивницькому: вітер зривав дахи, ламав дерева

Штормовий вітер у Кропивницькому зірвав дахи, повалив дерева і обірвав лінії електропередач.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міськради.

Зазначається, що ураганний вітер з дощем пронеслися смугою територією обласного центру, ламаючи дерева, зриваючи дахи, руйнуючи стіни і обриваючи лінії електропередач.

Міський голова Кропивницького Андрій Райкович разом зі своїми заступниками Олександром Мосіним і Олександром Вергуном оперативно виїхали у мікрорайони міста, де негода наробила найбільше біди.

У міській раді Кропивницького о 16.00 відбулося позачергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

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За словами начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сергія Коваленка, на даному етапі рятувальники надають допомогу мешканцям з демонтажем зруйнованих конструкцій дахів, вивозять повалені дерева.

"Паралельно триває збір інформації щодо нанесеної шкоди. Представники управлінь освіти, культури і туризму, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства обстежують підвідомчі приміщення і об’єкти соціально-культурної інфраструктури. На 17.30 така інформація буде систематизована", - сказав він.

Коваленко додав, що у міській раді Кропивницького буде створена спеціальна комісія, яка визначатиме розмір заподіяної шкоди у кожному конкретному випадку. Відповідно постраждалі від стихії зможуть отримати матеріальну допомогу для ліквідації наслідків руйнівних сил природи.

За попередніми даними, найбільші руйнування у Кропивницькому зафіксовано у мікрорайонах Балашівка і Лелеківка. В межах вулиць Богдана Хмельницького, Сагайдачного, Івана Виговського, Холодноярської, Мінської, Делегатської, Ризької, Комунальної, Зеленогірської, Івана Богуна, Мазепи пошкоджені дахи і близько 100 житлових будинків, є випадки руйнування стін, перекрита подача газу. У зоні багатоповерхової забудови ситуація спокійна: тут зафіксовані випадки затоплення квартир – не справлялися липневі системи у житлових будинках по вулиці Академіка Корольова, Кропивницького та Тимірязєва.

За даними місцевих ЗМІ, через стихію троє людей травмовані, загиблих немає. Людям, яким немає де переночувати, запропонують заночувати в готелі "Турист".

Стрім із поїздки міського голови опублікувала пресслужба міськради.