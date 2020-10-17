На Луганщині першого віцемера спіймали на хабарі

На Луганщині першого віцемера спіймали на хабарі

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Укрінформ
Правоохоронці затримали першого заступника міського голови на Луганщині під час одержання від підприємця 46 тис. грн хабаря за підряди.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

«За процесуального керівництва Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області викрито та затримано першого заступника міського голови на Луганщині під час отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)», - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, посадовець вимагав від товариства з обмеженою відповідальністю «відкат» у розмірі 10% за визнання підприємства переможцем тендеру та укладення договорів на виконання робіт з благоустрою території міста.

«Він отримав від місцевого підприємця 46 тис. гривень хабаря за підряди на капітальний ремонт тротуару та облаштування скейт-парку. Перший заступник міськголови був затриманий правоохоронцями у службовому кабінеті під час одержання усієї суми неправомірної вигоди», - поінформували в ОГП.

Слідчі та процесуальні дії тривають. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

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Заходи з викриття проводилися Головним відділом боротьби з корупцією й організованою злочинністю ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях та Рубіжанським відділом поліції.

Фото: www.gp.gov.ua

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