На Луганщині першого віцемера спіймали на хабарі
Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.
«За процесуального керівництва Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області викрито та затримано першого заступника міського голови на Луганщині під час отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)», - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, посадовець вимагав від товариства з обмеженою відповідальністю «відкат» у розмірі 10% за визнання підприємства переможцем тендеру та укладення договорів на виконання робіт з благоустрою території міста.
Слідчі та процесуальні дії тривають. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Заходи з викриття проводилися Головним відділом боротьби з корупцією й організованою злочинністю ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях та Рубіжанським відділом поліції.
Фото: www.gp.gov.ua