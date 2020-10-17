На Луганщині першого віцемера спіймали на хабарі

Правоохоронці затримали першого заступника міського голови на Луганщині під час одержання від підприємця 46 тис. грн хабаря за підряди.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

«За процесуального керівництва Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області викрито та затримано першого заступника міського голови на Луганщині під час отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)», - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, посадовець вимагав від товариства з обмеженою відповідальністю «відкат» у розмірі 10% за визнання підприємства переможцем тендеру та укладення договорів на виконання робіт з благоустрою території міста.

«Він отримав від місцевого підприємця 46 тис. гривень хабаря за підряди на капітальний ремонт тротуару та облаштування скейт-парку. Перший заступник міськголови був затриманий правоохоронцями у службовому кабінеті під час одержання усієї суми неправомірної вигоди», - поінформували в ОГП.

Слідчі та процесуальні дії тривають. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Заходи з викриття проводилися Головним відділом боротьби з корупцією й організованою злочинністю ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях та Рубіжанським відділом поліції.

Фото: www.gp.gov.ua