У двох лікарнях Львова майже не лишилося місць для хворих на COVID-19

У Львові в Центрі легеневого здоров’я вже немає вільних місць для хворих на COVID-19, а Львівська обласна інфекційна лікарня завантажена на 90%.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив директор Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

«Інфекційна лікарня завантажена на 90%, Центр легеневого здоров’я повністю заповнений, у Винниках в госпіталі 162 хворих. Загалом, якщо взяти разом з районними лікарнями, то в області заповненість ліжкової мережі станом на ранок становить 52,7 %. Поки місця в лікарнях ще є», - наголосив Чемерис.

Зазначається, що за попередню добу було госпіталізовано з підозрою на коронавірус 159 осіб. Скеровано на самоізоляцію 1150 осіб.

На Львівщині в стаціонарах знаходиться 1442 хворих, з них 123 людей перебуває на лікуванні у відділенні реанімації. 37 - на ШВЛ. Найбільше – 178 осіб - у Львівській обласній інфекційній лікарні, 177 - в Центрі легеневого здоров'я та 175 хворих - в Клінічній лікарні швидкої допомоги Львова.

Як повідомили в Львівській клінічній лікарні швидкої допомоги, яка є однією з найбільших в Західній Україні, що приймає хворих на коронавірус, в них розгорнуто на даний час 250 ліжок, тобто мають вільними 75 місць. У реанімації перебувають 12 осіб, але ще є 6 ліжок і вільні апарати ШВЛ. За минулу добу доправили 21 хворого. Як кажуть лікарі, ця кількість значно більша, ніж була кілька тижнів тому.

За час пандемії на Львівщині підтверджено 24171 випадок інфікування коронавірусом, з них 672 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 2029 ПЛР-тестів. Відтак, 365 — позитивні. Серед них львів`ян — 127.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 287 231 випадок COVID-19, з них за добу – 5 992. Протягом доби зафіксували 106 нових летальних випадків. Одужали 2269 хворих. Загалом в Україні зареєстровано 5 408 смертей від COVID-19. Хворіють нині 159 904 особи.