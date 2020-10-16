У двох лікарнях Львова майже не лишилося місць для хворих на COVID-19

У двох лікарнях Львова майже не лишилося місць для хворих на COVID-19

Укрінформ
У Львові в Центрі легеневого здоров’я вже немає вільних місць для хворих на COVID-19, а Львівська обласна інфекційна лікарня завантажена на 90%.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив директор Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

«Інфекційна лікарня завантажена на 90%, Центр легеневого здоров’я повністю заповнений, у Винниках в госпіталі 162 хворих. Загалом, якщо взяти разом з районними лікарнями, то в області заповненість ліжкової мережі станом на ранок становить 52,7 %. Поки місця в лікарнях ще є», - наголосив Чемерис.

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Зазначається, що за попередню добу було госпіталізовано з підозрою на коронавірус 159 осіб. Скеровано на самоізоляцію 1150 осіб.

На Львівщині в стаціонарах знаходиться 1442 хворих, з них 123 людей перебуває на лікуванні у відділенні реанімації. 37 - на ШВЛ. Найбільше – 178 осіб - у Львівській обласній інфекційній лікарні, 177 - в Центрі легеневого здоров'я та 175 хворих - в Клінічній лікарні швидкої допомоги Львова.

Як повідомили в Львівській клінічній лікарні швидкої допомоги, яка є однією з найбільших в Західній Україні, що приймає хворих на коронавірус, в них розгорнуто на даний час 250 ліжок, тобто мають вільними 75 місць. У реанімації перебувають 12 осіб, але ще є 6 ліжок і вільні апарати ШВЛ. За минулу добу доправили 21 хворого. Як кажуть лікарі, ця кількість значно більша, ніж була кілька тижнів тому.

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За час пандемії на Львівщині підтверджено 24171 випадок інфікування коронавірусом, з них 672 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 2029 ПЛР-тестів. Відтак, 365 — позитивні. Серед них львів`ян — 127.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 287 231 випадок COVID-19, з них за добу – 5 992. Протягом доби зафіксували 106 нових летальних випадків. Одужали 2269 хворих. Загалом в Україні зареєстровано 5 408 смертей від COVID-19. Хворіють нині 159 904 особи.

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