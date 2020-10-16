Створення вільної економічної зони на Донбасі вкрай важливе для Донеччини - голова ОДА

Питання про створення вільної економічної зони на Донбасі вкрай важливе для Донеччини.

Як повідомляє Укрінформ, на цьому наголосив голова Донецької обласної державної адміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко у Фейсбук.

"25 жовтня кожен з нас піде на вибори, щоб підтримати тих, кому довіряє. Крім того, у цей день українці зможуть взяти участь в обговоренні п’яти важливих для країни питань. Одне з них - «Чи підтримуєте створення вільної економічної зони на Донбасі?» - вкрай важливе для Донеччини. Відповідь на нього - не лише позначка на папері, а можливість бути почутими у вищих кабінетах державної влади", - наголосив Кириленко у своєму зверненні.

На думку Кириленка, вільна економічна зона для Донецької області означає зменшення податків для бізнесу і, як наслідок, здешевлення товарів та послуг; створення нових підприємств та робочих місць у прифронтовій зоні; високу зарплату та інвестиції в розвиток.

"Донецька область матиме шанс стати одним із найзаможніших регіонів України", - підкреслив голова ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 13 жовтня анонсував проведення у день місцевих виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують відповісти на п'ять питань.

Фото: dn.gov.ua