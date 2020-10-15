Кандидат у депутати міськради Запоріжжя заявив, що по його автівці стріляли

Поліція у Запоріжжі перевіряє обставини пошкодження автомобіля кандидата в депутати міської ради, ветерана АТО Сергія Кирика.

Як розповів Кирик кореспондентові Укрінформу, його автомобіль був пошкоджений після зустрічі з виборцями. Кандидат стверджує, що чув звук, схожий на постріл.

"Після зустрічі з виборцями я та моя колега підійшли до мого автомобіля, сіли в нього, від'їхали буквально кілька метрів і почули звук, схожий на постріл. В результаті інциденту було пошкоджено праве пасажирське вікно", - розповів Кирик.

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На місці працює слідчо-оперативна група поліції. За словами пресофіцера ГУНП в Запорізькій області Олени Лебединської, близько 18:20 надійшло повідомлення від кандидата в депутати міськради про те, що було здійснено постріл в бік його автомобіля Volkswagen Caddy.

Постраждалих немає, в автомобілі пошкоджено праве пасажирське вікно.

Кандидат у депутати міськради Запоріжжя заявив, що по його автомобілю стріляли / Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ

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Під час опитування свідків один із мешканців вулиці, де сталася подія, поводився агресивно та не хотів пускати правоохоронців на своє подвір’я. У нього знайшли рушницю. Наразі поліція з'ясовує, що це за зброя, чи має чоловік дозвіл на неї та чи з неї було зроблено постріл. Чоловіка забрали до відділку поліції.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.