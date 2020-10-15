Україну накриють дощі: «мокрий» прогноз на кілька днів

В Україні у п'ятницю ймовірні дощі у західних, північних, Полтавській та Харківській областях, вночі 9-14°, вдень 18-23°, надалі температура знизиться до 4-9° тепла вночі та до 8-13° вдень.

Про це повідомили Укрінформу в Українському гідрометцентрі.

"У західних, північних, Полтавській та Харківській областях часом дощ, на решті території без істотних опадів. Вітер у західних та північних областях переважно північно-східний, 5-10 м/с, на решті території південно-західний, 7-12 м/с. Температура у західних областях вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°; у північних областях вночі 7-12°, вдень 12-17°; на решті території вночі 9-14°, вдень 18-23°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 16 жовтня очікується невеликий дощ (вночі місцями). Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 10-12°, вдень 13-15°, на Київщині вночі 7-12°, вдень 12-17°.

Згідно з прогнозом, 17 жовтня вночі на Правобережжі, вдень в Україні часом дощ (в Карпатах мокрий сніг), вдень в північних та центральних (крім Дніпропетровської) областях значні дощі; температура у західних та північних областях вночі 4-9°, вдень 8-13° (в Карпатах впродовж доби 0-5° тепла); на решті території вночі 9-14°, вдень 15-20°, на південному сході до 24°.

18 жовтня вночі невеликий, на заході та півночі помірний дощ (в Карпатах мокрий сніг), вдень без істотних опадів; температура у західних та північних областях вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°; у центральних областях вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°; у південній частині та східних областях вночі 9-14°, вдень 12-17°.

Вітер північно-східний з переходом на західний, 7-12 м/с, вдень 17 жовтня в Україні, крім заходу, вночі 18 жовтня на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

У столичному регіоні прогнозуються 17 жовтня вночі помірний, вдень значний дощ, вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с, температура вночі 4-9°, вдень 8-13°. 18 жовтня вночі помірний дощ, вдень без істотних опадів, вітер західний, 7-12 м/с, температура вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°.

Згідно з прогнозом, в Україні 19- 20 жовтня істотні опади не очікуються. Температура вночі 0-6° тепла, вдень 8-14°; у південній частині вночі 3-9° тепла, вдень 11-17°.

На Київщині також без істотних опадів. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°.