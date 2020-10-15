У Харківській облраді COVID-питання вирішували на емоціях з нецензурщиною

На останній сесії Харківської облради, яка почалася з обговорення нагальних проблем у протидії коронавірусу, сталася словесна перепалка з нецензурною лайкою між заступником голови облради Володимиром Скоробагачем і головою облдержадміністрації Олексієм Кучером.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На сесії обговорювали нестачу місць у лікарнях та підключення додаткових закладів, а також те, що обласний департамент охорони здоров’я не має керівника (заступник є виконуючим обов’язки, крім того, він зараз хворіє на коронавірус). Скоробагач, який після виступу заступника голови ОДА Тараса Пастуха та кількох депутатів також узяв слово, запитав, чому ніхто не говорить, що зранку «швидкій» повідомили про наявність у лікарнях Харкова лише 8-ми ліжок для хворих.

"У нас просто катастрофічна ситуація, яка викликана, я вважаю, саме роботою Департаменту охорони здоров'я, - сказав Скоробагач. – Кисню немає. Що ви збираєтеся робити? Куди везуть людей? Людей залишають вдома, хворих, із двостороннім запаленням легенів. Робота провалена, однозначно. І все, що ви кажете у майбутньому будете робити, - це все ***** чистої води. Відписка. Я вважаю, що потрібно ухвалювати рішучі заходи, створити штаб. Нехай його очолить губернатор нашої області», - сказав Скоробагач.

Голова ОДА відповів також із використанням нецензурної лайки.

«Тому що ніяких немає абсолютно конкретних прикладів, які б говорили про те, що в нас у департаменті хаос. Конкретні прошу приклади. Що ви робили 5 років, щоб була інша ситуація? Тепер ви починаєте тут комусь пред’являти претензії», - сказав Кучер на підвищених тонах.

Після цього Скоробагач встав з місця та наблизився до Кучера. Розмова перейшла на крики та лайку. Але суперечку вдалося припинити голові облради Сергію Чернову.

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Як повідомлялося, протягом останньої доби СOVID-19 підтвердили у 646 людей, 565 з яких — жителі Харкова. Усього по області зареєстровано 26911 лабораторно підтверджених випадків, з них 5677 хворих одужало, 437 — померло. Лікарні в Харкові заповнені хворими на коронавірус на 100%. Вільними залишаються лише місця, визначені для дітей і вагітних жінок. 9 жовтня Кучер заявив, що в регіоні додатково розгортають 320 ліжок для хворих на COVID-19, майже всі - у районних лікарнях. 12 жовтня в ОДА заявили, що готуватимуться до включення в роботу дві лікарні Укрзалізниці та офтальмологічний корпус обласної клінічної лікарні.

В Україні станом на 15 жовтня лабораторно підтверджено 281 239 випадків COVID-19, з них за добу – 5 062.