СБУ викрила митників, які «гріли руки» на експорті зерна до ЄС
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.
За попередньою версією слідства, оборудку організував керівник митного посту спільно з кількома представниками комерційних структур.
Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2019-2020 років посадовець за винагороду сприяв фірмам-експортерам у незаконному вивезенні зернової продукції. Комерсанти зазначали у товарно-супровідних документах недостовірні дані про вартість та походження товару, у такий спосіб штучно занижуючи розмір обов’язкових платежів до держбюджету.
На Запоріжжі СБУ задокументувала на митниці корупційну схему експорту зернової продукції / Фото: СБУ
СБУ задокументувала черговий факт протиправного експорту зернової продукції на підставі підроблених документів. За попередніми висновками, з цієї відправки до держбюджету могло не надійти понад 1,2 мільйона гривень.
За оперативною інформацією, такі оборудки зловмисники здійснювали щомісяця до десяти разів.
Під час обшуків у службових приміщеннях і за місцями проживання організатора та фігурантів провадження правоохоронці виявили документацію, яка доводить організацію корупційної схеми. У ході слідчих дій у начальника митного посту виявлено велику суму грошей у різній валюті, походження якої він не зміг пояснити.
Керівнику митного посту повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем) Кримінального кодексу України.
СБУ ініціювала проведення низки експертиз і перевірок, під час яких буде встановлено фактичну суму державних збитків.
Наразі перевіряється причетність інших посадовців митного посту до корупційних правопорушень.