СБУ викрила митників, які «гріли руки» на експорті зерна до ЄС

На Запоріжжі Служба безпеки України викрила корупційну схему експорту зернової продукції до Євросоюзу, організовану посадовцем одного із митних постів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

За попередньою версією слідства, оборудку організував керівник митного посту спільно з кількома представниками комерційних структур.

Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2019-2020 років посадовець за винагороду сприяв фірмам-експортерам у незаконному вивезенні зернової продукції. Комерсанти зазначали у товарно-супровідних документах недостовірні дані про вартість та походження товару, у такий спосіб штучно занижуючи розмір обов’язкових платежів до держбюджету.

На Запоріжжі СБУ задокументувала на митниці корупційну схему експорту зернової продукції / Фото: СБУ

СБУ задокументувала черговий факт протиправного експорту зернової продукції на підставі підроблених документів. За попередніми висновками, з цієї відправки до держбюджету могло не надійти понад 1,2 мільйона гривень.

За оперативною інформацією, такі оборудки зловмисники здійснювали щомісяця до десяти разів.

Під час обшуків у службових приміщеннях і за місцями проживання організатора та фігурантів провадження правоохоронці виявили документацію, яка доводить організацію корупційної схеми. У ході слідчих дій у начальника митного посту виявлено велику суму грошей у різній валюті, походження якої він не зміг пояснити.

Керівнику митного посту повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем) Кримінального кодексу України.

СБУ ініціювала проведення низки експертиз і перевірок, під час яких буде встановлено фактичну суму державних збитків.

Наразі перевіряється причетність інших посадовців митного посту до корупційних правопорушень.