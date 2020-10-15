Укрзалізниця закрила продаж квитків із Сум

Укрзалізниця закрила продаж квитків із Сум

Укрінформ
АТ "Укрзалізниця" відкрило продаж квитків на десять поїздів зі станції Тернопіль та закрило продаж квитків зі станції Суми на три поїзди.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що в компанії прийняли таке рішення у зв'язку зі зміною епідемічної ситуації в Україні.

Зокрема, квитки з Тернополя можна придбати на такі поїзди: № 12/11 Одеса — Львів; № 21/22 Харків —Трускавець; № 41/42 Дніпро —Трускавець; № 49/50 Київ — Трускавець; № 81/82 Київ — Ужгород; № 86/85 Львів — Новоолексіївка; № 108/107 Одеса — Ужгород;№ 110/109 Львів — Херсон; № 136/135 Снятин — Одеса — Чернівці; № 715/716 Київ — Львів.

Також Укрзалізниця закрила продаж квитків по станції Суми на такі поїзди: № 21/22 Харків — Трускавець; № 45/46 Лисичанськ — Ужгород; № 779/780 Суми — Київ, Вінниця.

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До зміни епідемічної ситуації зазначені поїзди курсуватимуть через стацію Суми з технічною зупинкою без права посадки пасажирів. Висадка здійснюватиметься встановленим порядком.

Маршрут поїзда № 779/780 Суми — Київ, Вінниця буде змінено на Білопілля — Київ, Вінниця.

Зауважується, що в разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда та не пізніше 1 години після його відправлення зі станції, зазначеної у проїзному документі, повернення платежів за такі проїзні документи проводиться в повному обсязі в пунктах продажу або онлайн в особистому кабінеті користувача.

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