Старт опалювального сезону під загрозою у 45 населених пунктах – Нафтогаз

Станом на 15 жовтня 2020 року під загрозою вчасний старт опалювального сезону у 45 населених пунктах.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в НАК «Нафтогаз України».

«Впродовж тижня 10 підприємств теплоенергетики розрахувалися з критичними боргами, однак ще 63 виробники тепла мають відповідну заборгованість і ставлять під загрозу вчасний старт опалювального сезону у 45 населених пунктах», - йдеться в повідомленні.

Найнижчі показники розрахунків за спожитий природний газ мають підприємства ТКЕ Луганської області — 56%, Дніпропетровської області — 71%, Кіровоградської області — 81%, Івано-Франківської області — 82%, Донецької області — 86%.

Компанія завчасно публікує перелік критичних боржників, аби мешканці кожної області могли перевірити, чи входить до нього місцеве (регіональне) підприємство ТКЕ, а засновники таких підприємств, зокрема місцеві органи самоврядування, могли попередити розвиток проблеми.

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Йдеться про виконання обов’язкових умов постачання газу, що передбачені Постановою Кабінету Міністрів від 19 жовтня 2018 р. №867.

До таких умов, зокрема, належить підписання договору з Нафтогазом відповідно до законодавства, а також виконання однієї з трьох умов: дотримання рівня розрахунків не нижче 90% за усіма укладеними з НАК "Нафтогаз України" договорами (без урахування штрафних санкцій). Для виробника теплової та електричної енергії, управління майном якого здійснює Фонд державного майна, не нижче 60% або укладення та виконання договору з НАК «Нафтогаз України» про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ згідно з типовим договором у межах реалізації Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії» або подання та виконання виробником погодженого виконавчим органом відповідної місцевої ради графіка погашення заборгованості, а також здійснення поточних розрахунків за використаний природний газ.

У Нафтогазі зауважують, що захист громадян України під час опалювального сезону — надзвичайно важлива справа, тому НАК максимально йде назустріч усім сторонам цього процесу. При цьому розпочати подачу газу без вирішення проблем критичних боргів компанія не має юридичної можливості — це заборонено законодавством України.

Як повідомляв Укрінформ, за перший тиждень жовтня 11 підприємств теплоенергетики вирішили проблему критичних боргів перед Нафтогазом.