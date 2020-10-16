Херсонські гарбузи для Британії й Еміратів

Вони солодші за звичайні й їх можна їсти сирими

На Херсонщині вирощують гарбузи, які йдуть на експорт у Велику Британію та Арабські Емірати. Вони невеликі за розміром – тут свої стандарти та вимоги, і смакувати ними можна навіть сирими. До речі, такі ж гарбузики продають і в супермаркетах України.

«На Херсонщині два підприємства вирощують гарбузи на експорт. Підприємство, де ми зараз перебуваємо, «Фаворит-III» відправляє їх у Велику Британію; з іншого, що також у Каховському районі, гарбузи відправляють в Арабські Емірати», – розповідає під час престуру журналістам начальник управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Херсонській області Лариса Коломієць.

За її словами, за місяць з обох агропідприємств закордонним споживачам відправили по 40-60 тонн гарбузів.

Експортують херсонські сільгоспвиробники гарбуз «Хантер». На полі біля села Роздольне його виростили на крапельному зрошенні на площі 80 га.

Головний агроном підприємства Фаворит-III Володимир Щиров розповідає, що вирощувати «Хантер» почали з минулого року.

«Він нас зацікавив, тому що це гарбуз того розміру й тієї форми, яка потрібна закордонному споживачеві. Такі сорти за смаковими якостями дуже оригінальні, їсти їх можна навіть сирими, їх використовують у супах, салатах, також запікають», – розповідає він кореспонденту агентства.

Наразі споживачу потрібен гарбуз невеликого розміру, з маленькою насіннєвою камерою, щоби було менше відходів. Продукцію калібрують за вагою – є, наприклад, по 400-600 грамів, по 600-800 – і фасують партіями, на які надходять замовлення. Так що покупець у супермаркеті обирає, скільки йому потрібно таких гарбузиків – один чи кілька – і покупка є раціональною, пояснює Володимир Щиров.

Він показує гарбуз, який через кілька тижнів може опинитися у супермаркеті Великої Британії. Тут важлива форма гарбуза, довжина хвостика (щоб він не пошкодив інші), відсутність механічних пошкоджень та уражень агрошкідниками, однорідність кольору, враховується розмір під заявку.

Транспортують гарбуз у Велику Британію автотранспортом – обходиться одна машина в 3-3,5 тисячі доларів.

«Хантером» смакують і українські споживачі. Як пояснює Володимир Щиров, наші супермаркети інколи ще вимогливіші, аніж закордонні.

Фітосанітарні інспектори слідкують за розвитком рослин від самого початку: які добрива вносять, як борються зі шкідниками, гарбузи проходять обстеження в обласній фітосанітарній лабораторії. Продукція, яка виходить з цього підприємства, сертифікована. Як пояснює Лариса Коломієць, продукція, що йде на експорт, не відрізняється за якістю від тієї, що лишається в Україні. «Гарбузи не містять генетично модифікованих організмів, вони абсолютно безпечні для здоров’я споживачів», – також запевняє начальник управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Херсонській області.

Взагалі, пояснює вона, на сонячній Херсонщині гарбуз має гарний смак.

Люди, що працюють з 8-ї до 16-ї години на зборі врожаю, отримують за робочий день 600-700 гривень. Кажуть, що не треба й за кордон їхати на заробітки – тут платять гарно і при цьому вдома живеш. Збирають руками – важливо не пошкодити гарбуз. Секрет гарної роботи – в тому, щоб акуратно вибрати якісний гарбуз і перекинути в руки людині, що стоїть на машині біля дерев’яних контейнерів. А далі гарбуз акуратно кладуть у ящик.

«Лишайтеся з нами», – жартують робітниці, які дозволяють закинути кілька гарбузів. Потім розмірковують: у кожного своє, мовляв, працювати гарно важко, хоч ким би був. Що стосується гарбуза, який збирають, то кажуть, що він солодший, ніж традиційний, до якого ми звикли, йде також і на сік, на чіпси.

Далі з поля гарбуз відвозять на сортування. Тут встановлена спеціальна лінія: гарбуз миється, зважується і потрапляє у руки робітниць, які його витирають і, знову ж таки, акуратно складають у ящики за вагою.

Стоять зараз на складі ящики не лише з «Хантером», а й з гарбузами інших сортів, які привертають увагу незвичайною формою та кольором. Підприємство має спеціальну експериментальну ділянку, де вирощують 27 сортів, деяких із них немає більше ніде в Україні. Зараз у сховищі залишилося 6 сортів.

Гарбуз «спагеті»

Тут, наприклад, гарбуз «спагеті» – коли він готується, то розпадається на волокна, що нагадують макарони-спагеті. Володимир Щиров каже, що попит на такий гарбуз є в Україні, цьогоріч виростили «на пробу».

«Касперіта», «Учікі», «Фуміко» – всі вони готуються до відправки у супермаркети.

«Касперіта»

«Учікі»

«Фуміко»

У сховищі, де можна зберігати 6 тисяч тонн гарбузів, зараз 2,2 тисячі, розповідає начальник виробництва Сергій Гітрук. «Якщо вологість 75% і температура +12, до березня його можна зберігати. Але ми його реалізуємо раніше», – пояснює він.

Як повідомили в ГУ Держпродспоживслужби в області, з початку 2020 року з Херсонщини на експорт загалом відправили 267,5 т гарбузів, торік цей показник склав 781 тонну.

Ірина Староселець, Херсон

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