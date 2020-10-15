Підземний протест у Кривому Розі триває 43-ю добу

У Кривому Розі на шахті "Жовтнева" Криворізького залізорудного комбінату (КЗРК) 21 шахтар досі продовжує перебувати під землею з вимогою підвищення зарплат.

Як передає Укрінформ, про це голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець повідомив у Фейсбуці.

"21 людина і 43 доба підземного протесту. Виїхав до Кривого Рогу", - написав Волинець.

Він сподівається, що сьогодні настане останній день відліку підземного протесту. "Що врешті-решт вдасться зупинити цю статистику, за якою вже більше, ніж трудовий конфлікт - бо йдеться про життя та здоров’я людей", - додав Волинець.

Як повідомляв Укрінформ, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися з 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт КЗРК.

Державна служба з питань праці під час планової перевірки на виконання доручення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля виявила на залізорудному комбінаті 190 порушень.

Правління КЗРК заявило, що подає заяву до поліції щодо блокування виробничого процесу і майна підприємства страйкарями та розпочинає заходи з підготовки підприємства до тривалого простою.

Адміністрація КЗРК наполягає, що вимоги в частині підвищення зарплат на 10 та 25 відсотків наберуть чинності з моменту, коли на поверхню піднімуться всі страйкарі.

Увечері 25 вересня протестувальники шахт "Тернівська" та "Гвардійська" у повному складі піднялися на поверхню. 29 вересня на поверхню піднялися протестувальники шахти "Батьківщина".