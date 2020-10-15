Мер Чернігова подолав коронавірус і повертається до роботи

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко одужав від коронавірусу і повертається до роботи.

Про це він написав у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

У дописі Атрошенко розмістив результати аналізу, які свідчать про відсутність у нього вірусу SARS-CoV-2.

Як повідомляв Укрінформ, про хворобу чернігівського мера стало відомо 1 жовтня.

В Україні за останню добу виявили 5 062 випадки COVID-19, загальна кількість інфікованих досягла 281 239 осіб. За час епідемії в Україні зареєстровано 5 302 смерті від COVID-19, одужали 119 650 пацієнтів.