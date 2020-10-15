Рятувальники попереджають про підняття рівнів води на Закарпатті

На рiчках захiдної та центральної частини Закарпатської областi у четвер, 15 жовтня, продовжиться пiдвищення рiвнiв води.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Зазначається, що 15 жовтня на рiчках захiдної та центральної частини Закарпатської областi продовжиться пiдвищення рiвнiв води над рiвнями 14 жовтня на 20 год. на 0,3 – 1,0 м (в нижнiй течії Боржави до 1,5м), без негативних наслідків.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні у четвер, 15 жовтня, переважно без опадів, лише на крайньому заході очікується невеликий дощ, температура вдень 14-19°, у західних областях місцями 10-13°.

фото: ДСНС