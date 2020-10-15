На Дніпропетровщині визначили шість резервних лікарень для пацієнтів з COVID-19

На Дніпропетровщині за рекомендацією Міністерства охорони здоров’я визначили додаткові госпітальні бази — шість резервних лікарень у разі потреби прийматимуть хворих на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на голову облдержадміністрації Олександра Бондаренка повідомляє пресслужба ОДА.

За його словами, список відповідних медзакладів затвердили на засіданні обласної комісії ТЕБ і НС.

«Визначили перелік та почали готувати до надання допомоги хворим ще 6 резервних закладів охорони здоров’я – у Дніпрі, Кривому Розі та селищі Слобожанське», – зазначив Бондаренко.

За його словами, у списку госпітальних баз другої черги - Дніпровська міська клінічна лікарня №8, Криворізька міська клінічна лікарня №8, Криворізька міська лікарня №11, Слобожанська центральна лікарня, Дніпровська міська клінічна лікарня №2 та Дніпровська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги.

Окрім того, в області визначено 19 медзакладів першої черги для прийому хворих на COVID-19.

Як запевнив Бондаренко, наразі у визначених госпітальних базах першої черги вистачає ліжок та дихального обладнання для пацієнтів з коронавірусом. Ситуація в області є контрольованою.

Також проводять інформаційну роботу серед релігійних організацій. Нагадують про необхідність дотримання карантинних обмежень під час богослужінь.

Школам регіону рекомендовано достроково піти на осінні канікули з 15 по 30 жовтня. Закладам професійної та вищої освіти тимчасово перейти на дистанційне навчання.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 14 жовтня лабораторно підтверджено 276 177 випадків COVID-19, з них за добу – 5 590.