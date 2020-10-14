На Чернігівщині біля агітаційного намету сталися бійка та стрілянина

На Чернігівщині біля агітаційного намету сталися бійка та стрілянина

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Укрінформ
У Чернігівській області поліція розпочала кримінальне провадження за фактом бійки та стрілянини поблизу агітаційного намету в місті Бобровиця.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє обласна поліція у Фейсбуці.

«Сьогодні до поліції надійшла інформація про те, що у центрі Бобровиці невідомі особи пошкодили агітаційний намет політичної партії, чиї переконання вони не підтримують. Згодом конфлікт переріс у бійку із застосуванням зброї травматичної дії», - йдеться у повідомленні.

На місце події правоохоронці встановили, що один з місцевих жителів 1981 року народження попросив агітаторку, яка перебувала в наметі, прибрати його. Жінка покликала керівника партійного осередку. Коли останній опинився на місці події, між чоловіками зав’язався конфлікт.

«Спочатку активіст зіпсував агітаційний намет, а потім в ході бійки представник партії вистрелив в опонента із револьвера під патрон Флобера, поціливши у плече. Обидва чоловіки написали заяви до поліції», - зазначається у повідомленні.

Слідчі відкрили провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження, що карається штрафами, громадськими або виправними роботами. У ході досудового розслідування діям кожного учасника конфлікту буде надана належна правова оцінка.

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Окрім того, поліцейські склали адміністративний протокол на чоловіка, який зіпсував агітаційний намет. Згідно зі статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення дрібне хуліганство карається штрафами, громадськими або виправними роботами з відрахуванням 20% заробітку, або адмінарештом.

Як повідомлялося, в Україні 25 жовтня відбудуться чергові місцеві вибори.

Фото: Поліція Чернігівщини, Фейсбук

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