На Чернігівщині біля агітаційного намету сталися бійка та стрілянина

У Чернігівській області поліція розпочала кримінальне провадження за фактом бійки та стрілянини поблизу агітаційного намету в місті Бобровиця.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє обласна поліція у Фейсбуці.

«Сьогодні до поліції надійшла інформація про те, що у центрі Бобровиці невідомі особи пошкодили агітаційний намет політичної партії, чиї переконання вони не підтримують. Згодом конфлікт переріс у бійку із застосуванням зброї травматичної дії», - йдеться у повідомленні.

На місце події правоохоронці встановили, що один з місцевих жителів 1981 року народження попросив агітаторку, яка перебувала в наметі, прибрати його. Жінка покликала керівника партійного осередку. Коли останній опинився на місці події, між чоловіками зав’язався конфлікт.

«Спочатку активіст зіпсував агітаційний намет, а потім в ході бійки представник партії вистрелив в опонента із револьвера під патрон Флобера, поціливши у плече. Обидва чоловіки написали заяви до поліції», - зазначається у повідомленні.

Слідчі відкрили провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження, що карається штрафами, громадськими або виправними роботами. У ході досудового розслідування діям кожного учасника конфлікту буде надана належна правова оцінка.

Окрім того, поліцейські склали адміністративний протокол на чоловіка, який зіпсував агітаційний намет. Згідно зі статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення дрібне хуліганство карається штрафами, громадськими або виправними роботами з відрахуванням 20% заробітку, або адмінарештом.

Як повідомлялося, в Україні 25 жовтня відбудуться чергові місцеві вибори.

Фото: Поліція Чернігівщини, Фейсбук