Літак з Борисполя не зміг приземлитися у Львові через туман

Літак Бориспіль-Львів не зміг здійснити посадку в міжнародному аеропорту «Львів» через несприятливі погодні умови та повернувся до Борисполя. Авіакомпанія Wind Rose прийняла рішення об’єднати ранковий та вечірній рейси.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Львівський аеропорт у Фейсбуці.

«У зв’язку зі складними метеоумовами аеродрому Львів станом на 11 год. 30 хв. літак авіакомпанії WIND ROSE, що здійснював рейс WRC161 Бориспіль-Львів, не зміг здійснити посадку та повернувся до Борисполя. На борту було 22 пасажири. Авіакомпанія прийняла рішення об’єднати ранкові та вечірні рейси», - йдеться в повідомленні.

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Таким чином рейс WRC161 об’єднали з рейсом WRC163 (посадка у Львові о 16 год. 10 хв.) і рейс WRC162 об’єднано з рейсом WRC164 (виліт зі Львова о 17 год. 50 хв).