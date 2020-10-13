У Львівському аеропорту літак викотився за межі злітної смуги
У зв’язку з подією два літаки, які в цей час летіли до Львова, були направлені на запасні аеродроми. Аварійну ситуацію розслідує спеціальна комісія.
Як передає Укрінформ, про це повідомив міжнародний аеропорт «Львів» у Фейсбуці.
«12 жовтня, о 15 год. 30 хв. приватний літак марки «РіреrРА-30», який летів за маршрутом Цунів - Львів - Жешув, під час пробігу на злітній смузі в Міжнародному аеропорту «Львів» через технічну несправність (облом стійки шасі) зупинився з незначними ушкодженнями. Ніхто з членів екіпажу не постраждав. У зв’язку з подією два літаки, які в цей час летіли до Львова, були направлені на запасні аеродроми. Працює комісія з розслідування авіаційної події», - йдеться в повідомленні.
Літак був оперативно евакуйований. На час евакуації львівський аеропорт був закритий - 1 год. 20 хв. Зорема, рейс авіакомпанії «Роза Вітрів» Київ - Львів до Івано-Франківська та вантажний рейс авіакомпанії «Елерон» до аеропорту в м. Жешув довелося скерувати на запасні аеродроми. Після відновлення роботи обидва рейси повернулися до Львова.
Зі злітної смуги літак забрали оперативно і роботу аеропорту повністю відновлено о 17.00 год.
Фото: Міжнародний аеропорт "Львів"