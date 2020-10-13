На Київщині зафіксували 217 нових випадків COVID-19, сім людей померли

За добу на Київщині підтвердили 217 нових випадків коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КОДА в Фейсбук.

"У Київській області за даними обласного лабораторного центру 13 жовтня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено вже 11 525 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 989 дітей та у 1 220 медичних працівників. За добу підтверджено 217 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за добу коронавірус підтвердили у 24-х дітей віком від 5 місяців до 17 років та у 193 дорослих. З них 23 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 194 особи знаходяться на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 1433 хворих, на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням) – 10092 особи.

Як повідомляється, одужало всього 6 797 осіб, з них 557 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужало 102 особи, з них 8 дітей. Всього за період епідемії у Київській області померли 244 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу надійшли повідомлення про сім летальних випадків у хворих з підтвердженим COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 13 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 5 133 нових випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 270 587.