У Вінниці відкрилася виставка народного мистецтва, присвячена жнивам

У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї відкрилась виставка образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, присвячена жнивам.

Про це у Фейсбуку повідомляє Вінницький обласний краєзнавчий музей, передає кореспондент Укрінформу.

«Така очікувана 72-га виставка образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва розпочала роботу у Великій виставковій залі Вінницького обласного краєзнавчого музею. Організатори виставкового проєкту, Вінницький обласний центр народної творчості, створили цьогорічну експозицію особливою, обравши тему жнив», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, домінантою експозиції стали обжинкові дідухи, як витвори народного мистецтва, що споконвіку слугували оберегами українських родин.

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На виставці представлені витвори як провідних, так і молодих майстрів Вінниччини в різних видах народного мистецтва. Його шанувальники зможуть оглянути експозицію до 8 листопада.