У Дніпрі віддали шану пам'яті загиблим воїнам АТО/ООС

На Дніпропетровщині пройшли урочистості до Дня захисника України, який відзначатиметься 14 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Дніпропетровська обласна рада.

“На Краснопільському кладовищі зібрались волонтери, військові, небайдужі жителі, духовенство та керівництво області. Біля меморіалу пам’яті загиблим в зоні АТО прийшли ті, кому важливо згадати героїв, які загинули у боротьбі за єдність України. Вшанувати пам‘ять загиблих зібрались у місці, де поховано більше 300 загиблих безіменних і опізнаних бійців АТО/ООС”, - йдеться в повідомленні.

У Дніпрі вшанували пам'ять загиблих воїнів АТО/ООС / Фото: oblrada.dp.gov.ua

Зазначається, що жалобну панахиду провів голова Дніпровської єпархії ПЦУ Владика Симеон.

Захід завершився хвилиною мовчання та урочистим покладанням квітів до меморіалу.