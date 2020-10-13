У Дніпрі віддали шану пам'яті загиблим воїнам АТО/ООС
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Дніпропетровська обласна рада.
“На Краснопільському кладовищі зібрались волонтери, військові, небайдужі жителі, духовенство та керівництво області. Біля меморіалу пам’яті загиблим в зоні АТО прийшли ті, кому важливо згадати героїв, які загинули у боротьбі за єдність України. Вшанувати пам‘ять загиблих зібрались у місці, де поховано більше 300 загиблих безіменних і опізнаних бійців АТО/ООС”, - йдеться в повідомленні.
У Дніпрі вшанували пам'ять загиблих воїнів АТО/ООС / Фото: oblrada.dp.gov.ua
Зазначається, що жалобну панахиду провів голова Дніпровської єпархії ПЦУ Владика Симеон.
Захід завершився хвилиною мовчання та урочистим покладанням квітів до меморіалу.