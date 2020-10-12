Рівненщина розгорнула вже 11 лікарень для хворих на COVID-19

Хворих на коронавірусну хворобу приймають уже 11 лікарень на Рівненщині.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення пресслужби облдержадміністрації.

«На Рівненщині хворих на коронавірус приймають вже 11 лікарень

До переліку ввійшли Рівненська міська лікарня №2 та Рівненська ЦРЛ. У закладах розгорнуто, відповідно, 35 та 46 ліжкомісць.

У резерві ще 6 лікарень, готових прийняти хворих на COVID-19. У разі необхідності область буде переходити до надання медичної допомоги у закладах другої хвилі: Березнівська, Демидівська, Зарічненська, Корецька, Острозька ЦРЛ, спеціалізована медико-санітарна частина №3 у Вараш», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що нині заповненість ліжок хворими з COVID-19 у лікарнях І-ї хвилі – у Рівненській області сягає майже 70%.

На сьогодні у лікарнях Рівненщини перебувають понад півтисячі людей із діагнозом COVID-19 та з підозрою на коронавірус, з яких 142 – у важкому стані, 35 - в реанімації. П’ятеро хворих підключені до ШВЛ-апаратів.

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Від початку пандемії до медзакладів Рівненщини було госпіталізовано 3,5 тисячі пацієнтів з коронавірусною хворобою. Порівняно з серпнем, кількість госпіталізованих у вересні зросла на 47%. Наразі у стаціонарах області перебуває півтисячі пацієнтів з COVID-19, а місяць тому – 263.

Станом на 12 жовтня у Рівненській області зареєстровано 14 696 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 186 летальних випадків, спричинених COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 12 жовтня лабораторно підтверджено 265 454 випадки COVID-19, із них за останню добу - 4 420.