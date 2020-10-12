Рівненщина розгорнула вже 11 лікарень для хворих на COVID-19
Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення пресслужби облдержадміністрації.
«На Рівненщині хворих на коронавірус приймають вже 11 лікарень
До переліку ввійшли Рівненська міська лікарня №2 та Рівненська ЦРЛ. У закладах розгорнуто, відповідно, 35 та 46 ліжкомісць.
У резерві ще 6 лікарень, готових прийняти хворих на COVID-19. У разі необхідності область буде переходити до надання медичної допомоги у закладах другої хвилі: Березнівська, Демидівська, Зарічненська, Корецька, Острозька ЦРЛ, спеціалізована медико-санітарна частина №3 у Вараш», - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що нині заповненість ліжок хворими з COVID-19 у лікарнях І-ї хвилі – у Рівненській області сягає майже 70%.
На сьогодні у лікарнях Рівненщини перебувають понад півтисячі людей із діагнозом COVID-19 та з підозрою на коронавірус, з яких 142 – у важкому стані, 35 - в реанімації. П’ятеро хворих підключені до ШВЛ-апаратів.
Від початку пандемії до медзакладів Рівненщини було госпіталізовано 3,5 тисячі пацієнтів з коронавірусною хворобою. Порівняно з серпнем, кількість госпіталізованих у вересні зросла на 47%. Наразі у стаціонарах області перебуває півтисячі пацієнтів з COVID-19, а місяць тому – 263.
Станом на 12 жовтня у Рівненській області зареєстровано 14 696 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 186 летальних випадків, спричинених COVID-19.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 12 жовтня лабораторно підтверджено 265 454 випадки COVID-19, із них за останню добу - 4 420.