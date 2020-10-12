З одеської гімназії звільнили викладачку, яка цькувала ученицю за українську мову

В Одесі після скандального інциденту в гімназії №4, де викладачка малювання влаштувала булінг школярці за відповідь на уроці українською мовою, директор навчального закладу звільнила працівницю.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє директор міського департаменту освіти і науки Олена Буйневич у Фейсбуці.

"Щодо ситуації в гімназії №4. Як людина: не просто вражена. Як мама і жінка уявляю емоції учениці й хочу висловити свою підтримку: в тебе надзвичайно гарна мова, дитино... Розвивай її і надалі", - зазначила Буйневич.

Водночас як чиновник вона наголосила, що "поведінка вчителя, на мою думку, беззаперечно несумісна з діяльністю у закладі освіти». «Директором прийняте рішення про звільнення (викладачки - ред.) за ст. 41 п.3 (вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи) КЗпП України", - заявила директор департаменту.

За словами Буйневич, зараз очікується відповідний наказ «зі зверненням до компетентних органів».

Директор департаменту від імені освітян вибачилася перед батьками і дитиною: "Нам, учителям, хочу побажати - не закривати серце від почуттів вихованців. Такий тон, тиск і зміст сказаного назавжди позбавляють дитячої довіри та любові".

Як повідомлялося, аудіозапис інциденту, що стався минулого тижня в гімназії №4 на вул. Болгарській, був опублікований Фейсбук-групою «Батьки SOS» . Учениця, яка забула вдома альбом для малювання, сказала про це викладачці українською мовою.

За це викладач спочатку почала її лаяти, а згодом грубо відчитала: «Бачите, що у нас твориться. Вона розмовляє українською мовою, так виходить, що вона вище нас. Альбом не принесла, малюнки не принесла, а права качає. І мовою буде прикриватися тут мені ...», - сказала дівчинці викладачка.