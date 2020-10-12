У центрі Мукачева розгорнули фотовиставку про Іловайськ

На центральній площі Мукачева презентували фотовиставку "На спомин про Іловайськ". Це близько пів сотні фоторобіт чотирьох фотографів, які виходили з Іловайська кривавим "зеленим коридором" з 21 по 29 серпня 2014 року.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила Олена Живко, співорганізатор виставки, керівник об'єднання "Добровольці".

“На центральній площі Мукачева презентували фотовиставку "На спомин про Іловайськ". Це близько пів сотні документальних світлин, авторами яких є, серед інших, кореспондент Укрінформу Маркіян Лисейко, а також Максим Левін, Олександр Глядєлов та Максим Дондюк — ці чотири фотографи виходили кривавим "зеленим коридором" під час цих подій з 21 по 29 серпня 2014 року", - сказала Живко.

У Мукачеві в центрі міста розгорнули виставку про Іловайськ

Документальна фотовиставка вже об'їхала багато міст України, в Мукачеві фотороботи показали в центрі міста на площі біля ратуші.

Фотовиставку відвідало багато містян із дітьми, батьки розповідали дітям про ті події та ділилися враженнями про світлини.

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“Фоторепортери зняли так, що навіть через 6 років глядач відчуває ті емоції: це і біль, і байдужість до полонених, і незламність воїнів — коли поранений боєць усміхається...” - додала Живко.

Фотовиставка є частиною всеукраїнського проєкту «AFTER ILOVAISK», який створений родинами військових та небайдужими українцями. Проєкт спрямований на збереження пам’яті та переосмислення трагічних подій в серпні 2014 року поблизу міста Іловайськ Донецької області.