На кордоні з Угорщиною утворилася велика черга з автомобілів

На кордоні з Угорщиною утворилася велика черга з автомобілів

Укрінформ
У пункті пропуску «Лужанка», що на кордоні з Угорщиною, у неділю, 11 жовтня, утворилася черга зі 160 автомобілів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сторінку Західного управління Держприкордонслужби у Фейсбуці.

За даними управління, в інших пунктах пропуску черги відсутні.

ПП «Лужанка» розташований у Берегівському районі Закарпатської області, поблизу села Астей на автошляху Р54.

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Окрім радіологічного, митного та прикордонного контролю тут можуть здійснювати фітосанітарний, ветеринарний, екологічний та контроль Служби міжнародних автомобільних перевезень.

Фото з сайту uzhgorod.net.ua

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