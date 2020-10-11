На кордоні з Угорщиною утворилася велика черга з автомобілів
Укрінформ
У пункті пропуску «Лужанка», що на кордоні з Угорщиною, у неділю, 11 жовтня, утворилася черга зі 160 автомобілів.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сторінку Західного управління Держприкордонслужби у Фейсбуці.
За даними управління, в інших пунктах пропуску черги відсутні.
ПП «Лужанка» розташований у Берегівському районі Закарпатської області, поблизу села Астей на автошляху Р54.
Окрім радіологічного, митного та прикордонного контролю тут можуть здійснювати фітосанітарний, ветеринарний, екологічний та контроль Служби міжнародних автомобільних перевезень.
Фото з сайту uzhgorod.net.ua