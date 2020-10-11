На кордоні з Угорщиною утворилася велика черга з автомобілів

У пункті пропуску «Лужанка», що на кордоні з Угорщиною, у неділю, 11 жовтня, утворилася черга зі 160 автомобілів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сторінку Західного управління Держприкордонслужби у Фейсбуці. За даними управління, в інших пунктах пропуску черги відсутні. ПП «Лужанка» розташований у Берегівському районі Закарпатської області, поблизу села Астей на автошляху Р54. Читайте також: Угорщина дозволила іноземцям в’їзд з діловою метою Окрім радіологічного, митного та прикордонного контролю тут можуть здійснювати фітосанітарний, ветеринарний, екологічний та контроль Служби міжнародних автомобільних перевезень. Фото з сайту uzhgorod.net.ua