В ОРЛО з серпня померли від пневмонії 19 ув'язнених - правозахисниця

У місцях позбавлення волі на окупованій території Луганської області з серпня померло 19 осіб, яким було поставлено діагноз "пневмонія".

Про це повідомила в Фейсбуці юрист і правозахисниця, виконавчий директор "Східної правозахисної групи" Віра Ястребова, повідомляє Укрінформ.

"Із серпня по жовтень 2020 року у місцях позбавлення волі на окупованій території Луганської області від пневмонії померло 19 осіб", - написала вона.

Ястребова уточнила, що в СІЗО м. Луганськ померло 9 осіб; у 38 ВТК м. Свердловськ - 2 особи; у 19 ​​ВТК селища Вахрушеве і у 68 ВТК м. Слов'яносербськ - по 4 людини.

За словами правозахисниці, ув'язнені в ОРДЛО не забезпечені засобами індивідуального захисту. Зокрема, зараз вони самі шиють собі маски з наволочок, які були на складах в ВТК.

Водночас, додала Ястребова, за інформацією від джерел в медичних закладах ОРДЛО, адміністрації колоній не вказують випадки захворювання і смерті від коронавірусу і ставлять ув'язненим діагнози ГРВІ та "пневмонія".

"Усі тіла в'язнів звозять в морги ОРДЛО, а звідти їх уже забирають родичі", - зазначила правозахисниця.

Раніше співробітник Офісу омбудсмена України Павло Лисянський заявив, що ситуація з COVID-19 на окупованих територіях Донецької та Луганської областей є критичною.

Як повідомлялося, за станом на 11 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 261 034 випадки COVID-19, з них 4 972 летальні, 113 507 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 4 768 нових випадків.