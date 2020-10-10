Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку на сході України

У більшості районів Сумщини та Одещини, а також на сході України утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"За даними Укргідрометцентру, 10-12 жовтня у східних областях та більшості районів Сумщини й Одещини утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, на території Луганської області 30 вересня було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах, які внаслідок ураганного вітру швидко поширилися на значну площу.

Під час ліквідації лісових пожеж виявлено тіла 11 людей, троє з яких загинули внаслідок отруєння продуктами горіння, одна особа – від опіків, троє – внаслідок серцевих нападів. Причина загибелі ще чотирьох встановлюється.

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Постраждало 19 осіб (у тому числі 3 співробітники ДСНС). З населених пунктів евакуйовано 150 осіб.

За фактом пожеж відкрито 11 кримінальних проваджень. Слідство розглядає чотири основні версії: через обстріли окупантів з непідконтрольної території області, умисний підпал, самозаймання трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.