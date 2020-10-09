Дощі, туман та +20°: якою буде погода на вихідні

В Україні в суботу, 10 жовтня, дощі пройдуть у західних і південних регіонах, температура вдень становитиме 15-20°.

Про це Укрінформ повідомили в Укргідрометцентрі.

"Хмарно з проясненнями. У більшості західних, південних, Житомирській, Вінницькій областях та в Криму місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вночі та вранці у західній частині місцями туман. Вітер переважно східний, 5-10 м/с", - зазначають синоптики.

Температура вночі становитиме 8-13°, на узбережжі морів до 17°; вдень 15-20°, у південній частині до 23°, в Карпатах 10-15°.

У Києві та області 10 жовтня буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура у столиці вночі 11-13°, вдень 17-19°, у регіоні вночі буде 8-13°, вдень 15-20°.

За прогнозом, 11-12 жовтня спостерігатиметься мінлива хмарність. У більшості західних, Житомирській, 11 жовтня і у східних та південно-східних областях пройде невеликий дощ, на решті території без опадів. Вночі та вранці у західних областях місцями залягатиме туман. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12°, у південній частині 10-15°; вдень 14-19°, на півдні, 12 жовтня і на Сході 18-23°.

У Києві та області на 11-12 жовтня опадів не очікується. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12°; вдень 14-19°.

Синоптики попереджають, що 10-12 жовтня у східних областях та більшості районів Сумщини й Одещини утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Дощі йтимуть 13-14 жовтня у західних областях; тут температура вночі становитиме 6-11°, вдень 13 жовтня 13-19°, 14 жовтня 9-14°. На решті території буде без опадів, лише 14 жовня на Правобережжі невеликий дощ; температура вночі 8-13°, на Півдні до 16°, вдень 17-23°, 14 жовтня у більшості північних та центральних областей 14-19°.

У Києві та області 13 жовтня без опадів, 14 жовтня пройде невеликий дощ. Температура вночі 8-13°; вдень 13 жовтня 17-22°, 14 жовтня 14-19°.

За орієнтовним прогнозом, 15 жовтня буде без істотних опадів; температура у західних та північних областях вночі 3-9°, вдень 12-17°; на решті території вночі 7-13°, вдень 16-22°.

16-17 жовтня на більшій частині України йтимуть невеликі та помірні дощі, 18-19 жовтня без опадів; температура вночі 3-9°, вдень 10-16°, на Півдні до 19°.